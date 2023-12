Federação divulga tabela básica do Paulistão de 2024 com início em 21 de janeiro

Mal acabou o Campeonato Brasileiro e o futebol já respira os estaduais. Um dia após a última rodada do Brasileirão, a Federação Paulista de Futebol (FPF), divulgou nesta quinta-feira a tabela básica do Campeonato Paulista de 2024. A abertura está prevista para o dia 21 de janeiro e a decisão para o dia 7 de abril.

Atual bicampeão, o Palmeiras estreia em Novo Horizonte, onde enfrenta o Novorizontino. Maior campeão estadual, o Corinthians recebe o Guarani, enquanto o São Paulo encara o Santo André. Já o Santos, rebaixado para a Série B do Brasileiro, terá o Paulistão para juntar os cacos. Nesta atual temporada, escapou da queda para a Série A2 apenas na última rodada. A estreia santista vai acontecer diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. Vice-campeão no ano passado, o Água Santa estreia diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O curioso é que dos 16 clubes que integram o Paulistão, quatro estão na Série A do Brasileiro: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino. Agora são sete clubes na Série B: Santos, Guarani, Ponte Preta, Novorizontino, Mirassol, Ituano e Botafogo. Na Série C apenas o São Bernardo e três na Série D: Santo André, Internacional de Limeira e Água Santa. Apenas da Portuguesa não tem calendário anual.

A fórmula utilizada é a mesma das últimas temporadas. São quatro grupos, com quatro times cada e que se enfrentam fora dos grupos. Ao final de 12 rodadas, os dois times de pior campanha geral são rebaixados e os dois primeiros de cada enfrentam-se nas quartas de finas em jogo único, assim como nas semifinais, que terão os confrontos definidos de acordo com as campanhas na soma das fases. A fase final será disputada em jogo de ida e volta.

Os cinco primeiros colocados gerais terão vaga garantida na Copa do Brasil de 2025. Por causa da fraca campanha de 2023, o Santos estará fora do torneio nacional e que mais bem paga suas premiações. Novamente nesta edição haverá o auxílio do árbitro de vídeo (VAR) em todos os jogos, da fase de grupos à final.

Os valores ainda não foram revelados, mas a FPF promete que o Paulistão 2024 terá a maior receita de patrocínio com direitos de transmissão da história da competição. Em 2023, com o 25º título Estadual, o Palmeiras acumulou R$ 20 milhões com premiação. Neste ano o Paulistão terá como novidade a parceria com a Cazé TV no Youtube, para transmitir os jogos. Record TV, TNT Sports, HBO Max, também farão a cobertura do campeonato.

Confira os jogos das 12 rodadas do Paulistão 2024:

1ª RODADA:

21/01

Botafogo x Santos

Corinthians x Guarani

Inter de Limeira x Portuguesa

Novorizontino x Palmeiras

Ponte Preta x Mirassol

Red Bull Bragantino x Água Santa

São Bernardo x Ituano

São Paulo x Santo André

2ª RODADA:

24/01

Guarani x São Bernardo

Ituano x Corinthians

Mirassol x São Paulo

Palmeiras x Inter de Limeira

Portuguesa x Red Bull Bragantino

Santo André x Novorizontino

Santos x Ponte Preta

Água Santa x Botafogo

3ª RODADA:

28/01

Ituano x Guarani

Mirassol x Novorizontino

Palmeiras x Santos

Ponte Preta Inter de Limeira

Red Bull Bragantino x Botafogo

Santo André x Água Santa

São Bernardo x Corinthians

São Paulo x Portuguesa

4ª RODADA:

31/01

Botafogo x Santo André

Corinthians x São Paulo

Guarani x Mirassol

Inter de Limeira x São Bernardo

Novorizontino x Ituano

Portuguesa x Ponte Preta

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Água Santa x Santos

5ª RODADA:

04/02

Corinthians x Novorizontino

Inter de Limeira x São Paulo

Ituano x Botafogo

Ponte Preta x São Bernardo

Portuguesa x Palmeiras

Santo André x Red Bull Bragantino

Santos x Guarani

Água Santa x Mirassol

6ª RODADA:

07/02

Botafogo x Ponte Preta

Guarani x Inter de Limeira

Mirassol x Santo André

Novorizontino x Red Bull Bragantino

Palmeiras x Ituano

Santos x Corinthians

São Bernardo x Portuguesa

São Paulo x Água Santa

7ª RODADA

10/02

Corinthians x Portuguesa

Inter de Limeira x Botafogo

Mirassol x Santos

Novorizontino x Guarani

Ponte Preta x São Paulo

Red Bull Bragantino x São Bernardo

Santo André x Palmeiras

Água Santa x Ituano

8ª RODADA

14/02

Botafogo x Corinthians

Guarani x Santo André

Inter de Limeira x Novorizontino

Ituano x Mirassol

Portuguesa x Água Santa

Red Bull Bragantino x Ponte Preta

São Bernardo x Palmeiras

São Paulo x Santos

9ª RODADA:

18/02

Mirassol x Botafogo

Palmeiras x Corinthians

Ponte Preta x Ituano

Portuguesa x Guarani

Santos x Novorizontino

São Bernardo x Santo André

São Paulo x Red Bull Bragantino

Água Santa x Inter de Limeira

10ª RODADA:

25/02

Botafogo x Portuguesa

Corinthians x Ponte Preta

Guarani x São Paulo

Ituano x Red Bull Bragantino

Novorizontino x Água Santa

Palmeiras x Mirassol

Santo André x Inter de Limeira

Santos x São Bernardo

11ª RODADA:

03/03

Botafogo x Guarani

Corinthians x Santo André

Inter de Limeira x Ituano

Ponte Preta x Novorizontino

Portuguesa x Mirassol

Red Bull Bragantino x Santos

São Bernardo x Água Santa

São Paulo x Palmeiras

12ª RODADA:

10/03

Guarani x Red Bull Bragantino

Ituano x São Paulo

Mirassol x São Bernardo

Novorizontino x Portuguesa

Palmeiras x Botafogo

Santo André x Ponte Preta

Santos x Inter de Limeira

Água Santa x Corinthians

Confira os grupos do Paulistão:

Grupo A - Portuguesa, Santo André, Ituano e Santos;

Grupo B - Ponte Preta, Guarani, Água Santa e Palmeiras;

Grupo C - Inter de Limeira, Mirassol, Red Bull Bragantino e Corinthians;

Grupo D - Novorizontino, Botafogo-SP, São Bernardo e São Paulo