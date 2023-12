Pedro se despede do Corinthians rumo ao Zenit: 'Chegou o momento de trilhar novos caminhos'

O jovem atacante Pedro é o primeiro jogador do Corinthians a se despedir oficialmente após a aposentadoria do lateral-esquerdo Fábio Santos. Mais um atleta do clube negociado com o Zenit, da Rússia, o jogador de 17 anos fez um vídeo e uma postagem para agradecer ao clube paulista.

"Obrigado, Corinthians", trouxe a capa do vídeo do jogador, que mostrou lances importantes de sua passagem pelas categorias de base. Além de muitas fotos, a assessoria do atacante fez questão de frisar uma jogada individual em sua estreia nos profissionais. Também focaram em seus gols e em partidas ainda nas divisões de base. "Pra sempre, Filho do Terrão", escreveu.

O atacante foi negociado por 9 milhões de euros ao clube russo e conseguiu adiantar a documentação para se apresentar na nova casa, onde se reencontrará com Du Queiroz, Mantuan e Robert Renan (pode ser negociado), outros corintianos negociados com o clube.

"Chegou o momento de seguir em frente, de trilhar novos caminhos e abraçar novos desafios. Desde os meus tenros nove anos, vestir essa camisa foi mais do que uma honra, foi uma jornada repleta de aprendizados, conquistas e acima de tudo, de amor", declarou Pedro.

"Aos meus companheiros de equipe, treinadores, dirigente e a cada membro da família Corinthians, Meu eterno obrigado. Vocês foram meus parceiros de sonhos, cada vitória celebrada, cada obstáculo superado, foi uma conquista coletiva que jamais esquecerei", seguiu. "Me despeço com tristeza, mas com o coração repleto de gratidão. Cumpri minha missão, dei o meu melhor e agora levo comigo cada momento vivido neste solo sagrado."