Coop investe R$ 37 milhões no primeiro empório em Santo André

A rede andreense de supermercados Coop inaugurou nesta quinta-feira (7), em Santo André, o primeiro Coop Empório, uma unidade de 1,5 mil metros quadrados instalada na Avenida Portugal, 777, no Centro, que tem a proposta de oferecer ao consumidor uma experiência de compra diferente da encontrada nas outras lojas da rede. O empreendimento recebeu investimento total de R$ 37 milhões e gerou 400 empregos, entre diretos e indiretos.

”Esse aqui é o primeiro empório da rede. Isso significa que tem um sortimento de maior valor agregado, mais rico em produtos importados e que não são habituais. Além disso, tem uma área de produtos frescos grande. É uma nova tendência do varejo, onde o espaço possui uma quantidade muito maior de serviços e comida pronta”, disse o diretor geral da Coop, Pedro Mattos.

Segundo Mattos, o mix da loja conta com mais de 12 mil itens, que engloba produtos importados e diferenciados, contemplam os setores de hortifrúti, padaria, açougue, frios e queijos, adega, sushi, rotisseria, salgados, pizzaria, cafeteria e cervejas especiais.

O espaço também abriga uma Drogaria Coop, com 5 mil itens. “Apesar de estarmos a 200 metros de outra unidade, optamos por manter o serviço no novo empreendimento, justamente para proporcionar maior conveniência aos nossos cooperados, caso ele esteja fazendo suas compras e precise também de algum medicamento”, explica o diretor do segmento de drogarias da Coop, Gustavo Ramos.

Para o vice-prefeito Luiz Zacarias, que compareceu à cerimônia de inauguração nesta quinta-feira, a escolha da cidade de Santo André pela Coop para iniciar seu novo formato de loja não apenas mostra a força da parceria que a empresa tem com o município, mas também reafirma o crescimento notório da cidade, que vem sendo perceptível nos últimos anos.

Já o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, reforçou que os investimentos na cidade são frutos dos três pilares da política de desenvolvimento econômico adotada no município: melhoria do ambiente de negócios, melhoria da competitividade das empresas e a qualificação profissional, além de cultura empreendedora.

Atualmente, entre os destaques, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 73 drogarias e 31 lojas de supermercado, sendo 24 no Grande ABC. com uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui). Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.