Neymar Jr. se declara ao Santos Futebol Clube após rebaixamento para série B

Não deu para o Santos Futebol Clube! Com 111 anos de história e grandes jogadores já revelados, o time da baixada santista amargou com o primeiro rebaixamento para a série B do Campeonato Brasileiro na noite da última quarta-feira, dia 6, após perder para o Fortaleza em casa por 2x1.

Diante da queda e da derrota, Neymar Jr., jogador revelado pelo clube, usou as suas redes sociais para declarar o seu eterno amor ao Santos. Com dois cliques do começo da carreira, ele escreveu:

Santos sempre Santos.

Além de Neymar Jr., Rodrygo Goes também homenageou o clube em que foi revelado:

Serei Santos mesmo que a bola não entre, mesmo que a Vila se cale, mesmo que o Manto Sagrado desbote, mesmo que a vitória esteja longe. Serei Santos seja longa a jornada, seja dura a caminhada, Santos no peito e na Alma no grito e nas palmas!!!