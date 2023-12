Nora de Zezé Di Camargo teme perder rede social após briga judicial com Graciele Lacerda

A namorada de Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 7, para fazer um anúncio aos fãs sobre as suas redes sociais. Amabylle Eiroa revelou que está com medo de perder o seu Instagram após a Justiça tê-la obrigado a apagar todos os posts feitos em perfil fake atrelado à Graciele Lacerda.

Assim, a arquiteta declarou que seu perfil apresentou algumas instabilidades logo depois de receber o comunicado judicial.

Observando que as funções do meu Instagram não estão em plena funcionalidade e, após consultar um profissional de T.I, que mencionou a possibilidade de minha conta ser derrubada, fui alertada sobre o risco de queda do meu perfil, afirmou ela em uma publicação.

A influenciadora ainda contou que já fez um novo perfil no Instagram e pediu para que os fãs a seguissem por lá.

Sem problemas, né, gente? Criamos um novo e gostaria que vocês estivessem comigo. Sigam lá, disse.

Vale lembrar que isso ocorreu devido a acusações de Graciele, dizendo que era ela quem estava por trás das ofensas que difamavam Zezé e outros membros da família Camargo.