Vítima de sequestro é resgatada em Santo André

Policiais Militares do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano resgataram um homem que era mantido refém por criminosos, em Santo André/SP, na madrugada de hoje (7). Dois criminosos foram presos em flagrante.

A equipe foi informada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre a denúncia de que um homem teria sido sequestrado na cidade de Suzano/SP. Próximo do local onde o crime teria ocorrido, foi localizado um carro em chamas com placas do município de Santo André/SP.

Durante as buscas, os Policiais Militares abordaram um dos envolvidos no sequestro e o criminoso indicou o local do cativeiro, no bairro Parque Miami, onde a vítima foi encontrada amarrada e sedada após ter sido obrigada a ingerir medicamentos.

O segundo envolvido foi preso em flagrante no local e estava armado com um revólver calibre 38. Durante a ação, foi constatado que um dos criminosos também era procurado pela Justiça.

A ocorrência foi apresentada no Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, que trabalha nas investigações.