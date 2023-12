EUA: 2023 foi o ano menos acessível para a compra de casas no país desde 2012

O ano de 2023 foi menos acessível para comprar uma casa nos Estados Unidos, de acordo com os registros da Redfin, desde 2012. Alguém que ganhasse a renda média de US$ 78.642 nos EUA em 2023 teria que gastar 41,4% de seus ganhos em custos mensais de moradia se comprasse o casa com preço médio de US$ 408.806. Isso representa um aumento em relação aos 38,7% em 2022.

O comprador típico de uma casa em 2023 precisava ganhar uma renda anual de pelo menos US$ 109.868 se quisesse gastar não mais do que 30% de seus ganhos em pagamentos mensais de moradia para uma casa de preço médio. Isso representa um aumento de 8,5% em relação a 2022. Redfin diz que a inflação, os preços altos, o aumento das taxas de hipotecas e a baixa oferta de habitação foram fatores para este cenário.