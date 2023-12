Halle Berry revela ter brigado com Angelina Jolie nos sets de filmagem: Um começo difícil

Durante uma entrevista para a revista norte-americana Variety, a atriz Halle Berry, de 57 anos de idade, confessou que brigou com a companheira de set Angelina Jolie, de 48 anos de idade, durante as gravações do filme Maude v Maude - novo longa da plataforma de streaming Netflix que as duas coestrelam e produzem juntas.

- Tivemos um começo difícil e acho que isso acabou nos servindo muito bem para as filmagens, disse Berry.

No entanto, Halle fez questão de pontuar que ficou muito emocionada em trabalhar com outra mulher e poder criar uma história com a sensibilidade e do ponto de vista feminino. A atriz ainda chegou a afirmar que Angelina é formidável.

A artista garantiu que os conflitos iniciais entre ela e a eterna Lara Croft ajudaram a consolidar uma amizade que foi criada ao longo do período. Ainda mais, revelou que elas acabaram se unindo por muitas coisas em comum, como seus relacionamentos passados.

- Temos conversado muito sobre divórcios e ex-namorados. Nós nos unimos, digamos assim, afirmou.

Para quem não está familiarizado, Halle foi casada com David Justice, Eric Benét e com Olivier Martinez, mas namorou também Gabriel Aubry. Atualmente, ela está em um relacionamento com o músico Van Hunt, que teve início em 2020. Já a musa Angelina foi casada com Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton e o ator Brad Pitt, com quem têm cinco filhos.

Ainda sem uma data oficial de lançamento, Maude v Maude será dirigido pela cineasta Roseanne Liang. Em uma breve sinopse divulgada pelos produtores, o longa é caracterizado por mostrar as duas atrizes como espiãs veteranas em rota de colisão.