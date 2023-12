Epcot ganha show de fogos “Luminous” e estátua de Walt Disney

O parque temático Epcot, localizado na Disney World, em Orlando, está com um novo espetáculo noturno chamado “Luminous: The Symphony of Us”. O show foi desenvolvido para ressaltar a principal característica do centro de lazer, que é celebrar a humanidade e as semelhanças que unem as pessoas.

Todas as noites, quem for até lá pode se reunir ao redor da World Showcase Lagoon, um grande lago que representa diversos países no Epcot, para ver o espetáculo, que combina fogos de artifício, fontes, luzes e músicas.

Como é “Luminous: The Symphony of Us”

Carolina Grabova Painel de lançamento do show Luminous: The Symphony of Us

Durante um painel realizado na noite de estreia do show, em 5 de dezembro de 2023, os produtores de “Luminous: The Symphony of Us” compartilharam informações sobre o processo criativo que deu vida à atração.

” Luminous apresenta uma história com a qual todos podem se relacionar, incorporando não apenas músicas populares da Disney, mas também canções originais criadas especialmente para o espetáculo”, afirmou Tom Williams, produtor executivo do show.

“Há duas músicas novas entre os números apresentados, uma no início e outra no final. Sentimos que precisávamos contar a história de uma forma mais profunda”, completou Stef Fink, produtora musical da Disney Live Entertainment, “Não queríamos depender exclusivamente da propriedade intelectual da Disney para isso, mas sim trazer algo único e original para o Epcot”, acrescentou.

O novo show do centro temático não tem projeções, o que surpreendeu muita gente, uma vez que esse tipo de efeito vem sendo bastante utilizado nos espetáculos noturnos da Disney.

“Eliminamos as projeções de forma proposital para que as pessoas se enxergassem na história de ‘Luminous’. Assim, em vez de imagens, optamos por levar uma narrativa no céu com cores, texturas e luz, com o objetivo de deixar todos maravilhados e conectados à história”, contou o diretor criativo Steven Davison.

Músicas de “Luminous: The Symphony of Us”

Divulgação Show de fogos do Epcot Luminous: The Symphony of Us

Além das duas músicas originais, “Heartbeat Symphony” e “Beating of Our Hearts”, a equipe criativa da Disney Live Entertainment trouxe para o show algumas musicas queridinhas dos fãs das animações da empresa, todas elas selecionadas para ilustrar a sinfonia da vida.

Dentro desse cenário, “Luminous: The Symphony of Us” ilustra o nascimento e a formação dos laços familiares, ao som de “You’ll Be In My Heart” de “Tarzan” (1999) e “Proud Corazón”, de “Coco” (2017).

Em seguida, aborda a infância e o desenvolvimento de amizades com as músicas “You’ve Got a Friend in Me”, de “Toy Story” (1995), e “Friend Like Me”, de “Aladdin” (1992).

O amor, por sua vez, é representado pelas canções “Can You Feel the Love Tonight”, de “O Rei Leão” (1994) e “So Close”, de “Encantada” (2007), enquanto as perdas e desafios da vida são ilustrados por “When She Loved Me”, de “Toy Story 2” (1999), e “Remember Me”, de “Coco” (2017).

Os momentos de superação e união são destacados por “Into the Unknown”, de “Frozen 2” (2019), e “I See the Light”, da animação “Enrolados” (2010).

Finalmente, “Luminous” culmina em uma celebração que ilumina o céu de Orlando com uma exibição de fogos de artifício, incluindo figuras em formato de coração, ao som da canção original “Beating of Our Hearts”.

Qual é o melhor lugar para assistir ao show noturno do Epcot

Divulgação Show de fogos do Epcot Luminous: The Symphony of Us

Os visitantes têm a oportunidade de assistir a “Luminous: The Symphony of Us” de qualquer ponto ao redor da World Showcase Lagoon.

Alguns momentos do espetáculo estão coordenados com os efeitos de iluminação que a Disney instalou no Spaceship Earth (a famosa bola prateada do parque) em 2021. Se isso for do seu interesse, assegure-se de que o Spaceship Earth esteja visível.

Para isso, uma boa dica é ficar nas imediações da área dos EUA ou, então, em regiões próximas, como as que representam países como Marrocos, Japão e Alemanha.

Horários de Luminous

O calendário da Disney exibe atualmente os horários do espetáculo “Luminous” com 60 dias de antecedência. Para consultá-los nos dias em que estará em Orlando, use o aplicativo ou o site My Disney Experience.

World Celebration Gardens

Divulgação Estátua de Walt Disney no Epcot: Walt the Dreamer

Além da estreia do novo espetáculo noturno “Luminous: The Symphony of Us”, a Disney, enfim, concluiu a área World Celebration Gardens.

Trata-se de um marco significativo na transformação do Epcot, uma vez que sinaliza o término das obras que estavam em andamento na entrada do parque há um bom tempo.

Essa nova área inclui o Dreamers Point, onde os visitantes podem fazer fotos da nova estátua “Walt the Dreamer”, que retrata Walt Disney quando ele estava concebendo os primeiros ideais para o parque. A homenagem ao criador da marca visa refletir o otimismo que ele sentia em relação ao futuro e à magia das possibilidades.

World Celebration Gardens conta ainda com amplos espaços verdes para descanso e sombra, bem como um ponto central inspirado nos cinco anéis icônicos do logotipo do Epcot. Cada um dos jardins tem sua própria identidade e servirá de palco para os diversos festivais realizados no parque ao longo do ano.

O que você precisa saber antes de ir a Disney World

Quando planejo minhas viagens para a Disney World, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Vai de Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS20 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 20% de desconto.

Onde consultar: Vai de Promo.

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

—

LEIA TAMBÉM:

Disney World

Universal Orlando

Orlando

Arredores de Miami e Orlando