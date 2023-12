Ponte Preta recebe proposta e deve negociar atacante Eliel com o Cuiabá

A Ponte Preta terá uma baixa no ataque para 2024. Formado nas categorias de base do clube, Eliel está de saída para o Cuiabá, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante de 20 anos tem contrato com o time campineiro até 2025 e multa de R$ 22 milhões.

A proposta do time do centro-oeste brasileiro é de R$ 2 milhões por 80% dos direitos do atleta. A Ponte busca na negociação manter boa parte dessa fatia, para tentar um lucro numa futura venda, mas deve seguir com 20%. O Internacional também chegou a fazer sondagens pelo atacante, que marcou sete gols e contribuiu com duas assistências na temporada.

A diretoria ainda estuda a proposta, mas deve dar sequência na negociação. Com contrato até janeiro de 2025, eles temem perder o atacante de graça em julho, onde poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Eliel era um dos destaques das categorias de base e subiu ao time profissional em 2022, sob o comando de Hélio dos Anjos. Nesta temporada, após a lesão de Jeh, o jovem atacante assumiu o protagonismo na Série B, anotando quatro gols, contribuindo com a permanência do time.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta se prepara para o Estadual, onde caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, o Guarani.