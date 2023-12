Feiras, shows e patinação artística são destaques no Diário em Cena

Diversão, entretenimento e cultura. A equipe do Diário em Cena separou os principais eventos que vão agitar as sete cidades nesta semana. Assim você pode se programar para não perder nada. Confira:



Santo André

A 20ª edição da Feira de Brechós do ABC acontecerá no próximo sábado, 10 de dezembro, das 10h às 18h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. Durante o evento os visitantes poderão garimpar diversos itens entre os 40 brechós disponíveis. Estão disponíveis artesanatos, acessórios, discos de vinil, a concorrida arara ‘Trocaria’ – destinada à troca gratuita de peças de roupas, além de espaço de gastronomia e música com a presença do DJ B8, produtor musical, beatmaker e DJ do Projeto Nave.

Serviço: 10/12 (domingo), das 10h às 18h Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes | Rua Senador Fláquer, 110 – Centro. Local acessível e pet friendly. Entrada gratuita. Santo Rock Bar Já quem curte rock, o andreense Santo Rock Bar - localizado na Av. Firestone, 1340 - Casa Branca - está com agenda de shows completa de quinta, 7, a domingo, 10 de dezembro. Confira:



Quinta-feira 7/12 - 21h Play Rec Entrada gratuita com direito a Double Chopp e Caipirinha

Sexta-feira 8/12 - 22h Tributo Charlie Brown Jr - Soul 13 Abertura Red Hot Experience Vendas pelo site Clube do Ingresso

Sábado 9/12 - 22h Banda Foo Fighters Cover Brasil

Domingo 10/12 - 15h Kiss for Kids Especial de Natal para crianças Vendas pelo site Clube do Ingresso

São Bernardo Cultura com você O são-bernardense Parque Salvador Arena - localizado na Av. Caminho do Mar, 2.980 - será palco de apresentações musicais, roda de capoeira e as tradicionais barracas da Economia Criativa, com várias opções de lanches. Entre as atrações, DJ Scot, Dj Magrão, Aka White, Ordem Própria e Banda Guerreiros de Judá. Será neste sábado, 9, das 11h às 17h, e no domingo, 10, das 10h às 17h.

São Caetano Noite Encantada - Show de Patinação Artística Mais uma vez a patinação artística de São Caetano oferece a toda comunidade o grande espetáculo de final de ano. Desta vez, a Noite Encantada transporta os espectadores para uma viagem pelo mundo dos desenhos e filmes que encantaram gerações, neste domingo, 10, às 20h, no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão - localizado na Av. Walter Tomé, 64, bairro Olímpico. A entrada é solidária com doação de 2kg de alimento não-perecível. Já na 12ª edição, a apresentação conta com grandes patinadores formados pelo instituto municipal IPACE, conta também com campeões nacionais e internacionais que prometem tornar a noite mágica.

Ribeirão Pires Os festejos de fim de ano prometem reacender o espírito natalino em Ribeirão Pires. As ruas Felipe Sabbag, Boa Vista, Miguel Prisco e o Paço Municipal receberão, nesta sexta-feira (8), a partir das 18h, desfile temático com personagens que marcam a abertura oficial do Natal Mágico 2023. Serão 12 carros alegóricos que partem da Rua Felipe Sabbag e percorrem circuito que inclui trecho da Vila do Doce (Rua Boa Vista) e Rua Miguel Prisco. A atração trará à Estância mais de. 40 artistas, entre Papai e Mamãe Noel, duendes, entre outros. O mágico Ossamá Sato participa das atividades de abertura do Natal Mágico. O evento segue até o dia 16 de dezembro, com programação cultural gratuita.