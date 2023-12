Natal no Skeelo: livros com temas relacionados ao fim do ano chegam ao app

O Skeelo está com novidades exclusivas em seu catálogo para o mês de dezembro. Como forma de preparar seus usuários para o fim do ano, a plataforma traz em suas produções originais – obras que chegam com exclusividade no aplicativo – histórias que vão aquecer o coração dos leitores e despertar o espírito natalino.

A plataforma lança por meio de sua editora quatro títulos temáticos. A Pequena Cidade da Esperança, de F. Marion Crawford, conta a história de um inventor que tenta manter as esperanças do filho durante a possibilidade de um fim de ano frustrado. Da famosa autora de Mulherzinhas, Louisa May Alcott, Um Natal no Campo narra a trajetória de Sophie, garota da cidade grande, descobrindo o encanto de celebrar 25 de dezembro longe da metrópole. Já na obra O Pequeno Ano-Novo, de Ellen Robena Field, uma criança chamada Maurice conhece Ano-Novo, um garoto que o acompanha em uma jornada para distribuir bênçãos a todos da redondeza e, em As Estrelas Voadoras, de G. K. Chesterton, um mistério de Natal acontece para os fãs de suspense que querem entrar no clima da data.

As obras já podem ser resgatadas, sem custo adicional, por usuários do Skeelo graças a parcerias com empresas como Claro, Vivo, Sem Parar e Sky.

Clube de Romances Harlequin

Outra grande novidade é o livro Casamento em Dezembro, de Sarah Morgan. A obra, que chega na plataforma por meio do Clube de Romances Harlequin, uma parceria entre Skeelo e a editora, conta a história de um Natal inusitado da família White. Apesar da tradição de sempre passarem as festividades juntos, cada um dos White está lidando com diferentes estágios de um relacionamento. Os pais, Maggie e Nick, escondem de todos a recente separação, enquanto vão ao casamento natalino e precoce de Rosie, filha caçula que decidiu seguir com o matrimônio após um relacionamento de poucos meses. Certa que a irmã mais nova está tomando uma decisão precipitada, Katie vai ao evento, mas não para comemorar, para salvar Rosie de si mesma. Ela só não contava com a interferência do padrinho e melhor amigo do noivo.

As assinaturas para o Clube de Romances Harlequin podem ser adquiridas no próprio aplicativo por meio de um plano semestral de R$ 101,90, trimestral por R$ 56,90 ou mensal por R$ 24,90. A obra Casamento em Dezembro chega com conteúdos extras, incluindo listas de filmes e de metas para o Natal, curadas pela editora Harlequin, e um trecho gratuito de Operação Família, título escrito pela autora Sarah Morgan.