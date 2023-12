Zé Neto deixa a UTI e tem quadro atualizado

Boa notícia sobre o estado de saúde de Zé Neto! De acordo com o novo boletim médico divulgado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde o artista está internado, o cantor da dupla com Cristiano teve alta da UTI e será transferido para o quarto na tarde desta quinta-feira, dia 7.

O comunicado, divulgado pelo jornal O Dia, diz:

A equipe multidisciplinar do HB de Rio Preto decidiu pela transferência após avaliação clínica criteriosa, com auxílio de exames de imagem e laboratoriais, constatando a evolução positiva do quadro clínico e demais parâmetros. O paciente segue em observação permitindo a alta para o quarto de enfermaria. Diante da gravidade do acidente automobilístico, os médicos consideram a evolução clínica de Zé Neto bastante positiva, tendo o paciente colaborado de forma importante com a equipe multidisciplinar que o assistiu nos dois dias de internação na UTI. Durante este período, dez profissionais atuaram: médicos clínicos, cirurgiões e intensivistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cirurgiã dentista e nutricionista. Não há, no momento, previsão de alta hospitalar.

O artista sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira, dia 5, no interior de São Paulo. Natália Toscano, esposa do cantor, ajudou o resgate do marido e vem compartilhando as novidades sobre ele com o passar dos dias.