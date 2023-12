Vitor Belfort relembra desaparecimento da irmã, Priscila Belfort: - Eu nunca imaginava

Sempre que Vitor Belfort ou alguém da família dele aparece para falar sobre Priscilla Belfort, o momento é de comoção. A irmã do lutador está desaparecida há 19 anos, tendo 29 anos de idade na época, e o caso permanece sem solução.

Ela teria comemorado seu aniversário de 49 anos de idade no último dia 5 de dezembro, e esse foi o momento ideal para que Vitor relembrasse a irmã.

Com um vídeo no YouTube, ele falou sobre o caso e emocionou. Dentre suas falas mais marcantes está o fato de que ele nunca imaginaria que isso poderia acontecer um dia com a sua família.

Jovita Belfort, mãe de Vitor e Priscilla, também falou sobre a data especial. No Instagram, ela fez um desabafo e mostrou fotos da filha:

Hoje quero agradecer a Deus pela vida da Priscila que está fazendo 49 anos! Deus através dela me fez mãe, e eu sou grata porque foi um privilégio ser a mãe da Pri, de tê-la nos meus braços, de amamentar, ver crescer e tornar uma mulher linda e doce nos 29 anos que estivemos lado a lado! E pelos quase 20 anos que vivo de esperança e saudades! TE AMO! Seu irmão Vitor Belfort, sua cunhada Joana Prado, seus sobrinhos Kyara Belfort, Vitoria Belfort, Davi Belfort, sua tia e toda sua família e amigas e amigos, te amamos e morremos de saudades! Encontrei uma foto que traduz o meu coração, cheio de curativo! Obrigada Pri por ser minha filha, te amo minha flor de mel!!!!!! Muito grata a Deus, por me sustentar todos esses anos e me deixar de pé, porque não saber o que aconteceu com você, se está viva? Se está bem? Como e onde está? Só Jesus para te sustentar!

Funcionária pública da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Rio de Janeiro, Priscilla foi vista pela última vez quando saiu durante uma pausa do trabalho, nas proximidades do emprego.