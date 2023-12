Após deixar hospital, Jenny Miranda atualiza estado de saúde e manda recado para Bia Miranda: Só quero que me deixe em paz

Jenny Miranda novamente usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e falar sobre o seu estado de saúde. Através de um vídeo, a influenciadora deu a entender que já estava em sua casa.

No começo de seu desabafo, Jenny agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo neste momento difícil. Vale pontuar que recentemente ela anunciou o fim do seu casamento.

- Oi, gente. Venho aqui agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi. Ontem foi mesmo muito difícil para mim. Já vem sendo desde que saí da Fazenda, com todos os ataques, haters e xingamentos.

Jenny também aproveitou o espaço para deixar claro que seu ex-marido não é culpado pelos últimos acontecimentos:

- Ele não tem culpa de nada! Não estava comigo no hospital ontem porque terminou comigo, não teria motivo. Mas foi ele quem chamou a ambulância e o Uber para minha mãe. Foi ele quem chamou o Samu e a polícia. Não tem um culpado, a culpada fui eu que queria fazer isso (...) Realmente poderia ter acontecido algo ruim, mas eu tenho um filho para criar. Acabei de falar com ele e estou desesperada para reencontrá-lo.

No final, ela ainda falou sobre a sua filha Bia Miranda, que recentemente falou sobre a mãe e deu o que falar.

- Pretendo ver agora o que vou fazer da vida. Tem muita gente que mesmo diante de tudo ainda vem querer aparecer, falar, se pronunciar. Acho que se ela ficasse quieta ganhava muito mais porque nunca ninguém fala dela aqui. Só de lá para cá, nunca daqui para lá, sempre foi e continuará sendo assim. Então só quero que me deixe em paz, que me deixe quieta. Realmente não estou bem, vou me cuidar, cuidar do meu filho e da minha vida.

E encerrou:

- Tenho de sofrer o luto da separação, é muito recente, foi domingo. Mas eu e o Fábio não paramos de nos seguir e estou vendo os ataques que estão postando no Instagram dele. Então parem com isso, ele me ajudou bastante. Ele que me salvou quando eu sofri uma parada respiratória no Guarujá [litoral de São Paulo]. Por conta da depressão, aconteceram algumas coisas desde a Fazenda do ano passado que já me levaram a atentar contra minha vida uma outra vez e ele que cuidou de mim, ele que me salvou.