Morre Benjamin Zephaniah, ator de Peaky Blinders, aos 65 anos de idade

O ator Benjamin Zephaniah, conhecido pelo papel de Jeremiah, em Peaky Blinders, morreu no dia 7 de dezembro, aos 65 anos de idade.

O artista trabalhou em diversas áreas, como poesias, literatura, televisão e rádio.

Benjamin lutava contra um tumor cerebral descoberto há oito semanas. O anúncio foi feito através da página oficial do artista, pelos familiares:

É com grande tristeza e pesar que anunciamos a morte de nosso amado marido, filho e irmão, nas primeiras horas desta manhã. Benjamin foi diagnosticado com um tumor cerebral há oito semanas. A esposa de Benjamin esteve ao seu lado o tempo todo e estava com ele quando ele morreu. Nós o compartilhamos com o mundo e sabemos que muitos ficarão chocados e tristes com esta notícia. Benjamin foi um verdadeiro pioneiro e inovador, ele deu muito ao mundo. Através de uma carreira incrível que inclui um enorme conjunto de poemas, literatura, música, televisão e rádio, Benjamin nos deixa um legado alegre e fantástico.