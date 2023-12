Esposa de Zé Neto, Natália Toscano dá mais detalhes do acidente: - Susto bem grande

Zé Neto sofreu um acidente automobilístico na última terça-feira, dia 5. Natália Toscano está atualizando com frequência o estado de saúde do cantor sertanejo. Nesta quinta-feira, dia 7, a esposa do artista mandou um vídeo para o Encontro, contando mais detalhes do momento.

A esposa de Zé Neto revelou que estava no carro atrás do cantor e viu quando o acidente aconteceu. Para a sorte do sertanejo, Natália conseguiu parar e ajudar.

- Passamos por um susto bem grande terça-feira. A gente estava saindo do nosso rancho, num descanso com nossos filhos, nossa família, e logo na saída, o Zé estava no carro da frente, sozinho, eu atrás com as crianças, e ele acabou desviando de um animal na pista e colidindo com um caminhão, de onde aconteceu o capotamento dele, pegando mais carros, um acidente feio. Eu estava logo atrás, consegui parar.

Atualizando os fãs sobre o estado de saúde do marido, Toscano falou para quem acompanha Zé Neto e Cristiano que ele está se recuperando bem:

- O Zé hoje está estável, foram três costelas fraturadas, um corte feio no braço que precisou dar uns pontos, mas dos males o menor. Logo logo ele volta aos palcos. Queria agradecer muito a preocupação de cada um, pode acalmar os corações que ele está bem.