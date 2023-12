Após não conseguir escapar da roça, Nadja Pessoa reclama de peões fazendo VT: - Não tenho mais paciência para isso

Durante a madrugada desta quinta-feira, dia 7, Nadja Pessoa aproveitou para desabafar. Em uma conversa com Lily Nobre, ela criticou quem foi para A Fazenda 15 para fazer VT e bombar na web:

- Eu quero ganhar. Não entrei aqui pela fama, nem para fazer VT ou aparecer. Não tenho mais paciência para isso.

A filha de Adriana Bombom concordou com a amiga, que continuou e disse que está totalmente focada no prêmio:

- É muito do psicológico, eu já tenho o meu psicológico abaladíssimo. Não aguento mais. Vim pelo prêmio, para ganhar. Não vim para as pessoas mais novas me conhecerem, acho que isso acontece naturalmente. O meu intuito sempre foi dinheiro. Em todos os meu realities. Eu queria o dinheiro.

Depois do desabafo, Lily perguntou de quantos realities Nadja já participou. A peoa, que está na roça, contou que é o quarto e que nunca ganhou nada. Nobre tentou acalmá-la dizendo que está tudo bem, mas Pessoa não estava muito simpática:

- Não está tudo bem, não, Lily. A esperança é a última que morre.

Continuando com as reclamações

A peoa, que não conseguiu escapar da roça, também reclamou de Adriane Galisteu.

Segundo Nadja, a apresentadora não esconde seu favoritismo pelos concorrentes. Ela reclamou disso após Jaquelline se tornar a fazendeira da semana. Enquanto arrumava a cama, ela falou sozinha sobre o assunto:

- Nossa, como a Adriane Galisteu não sabe mostrar que não tem um preferido... Terrível isso. Ela não sabe ser neutra. Se eu fosse uma apresentadora, iria ser bem neutra. Que coisa feia! Mas já vi isso outras vezes no Twitter, que ela [Adriane] não sabe ser neutra.

Relembrando momentos engraçados

Nem tudo é baixo astral em A Fazenda 15, ao longo da madrugada Tonzão Chagas e André Gonçalves caíram na gargalhada quando relembraram a briga entre o ator e Nadja.

O estopim da risadaria foi ele ter dito que a participante era bilu bilu teteia.