Em meio a boatos de separação, Kayky Brito e Tamara Dalcanale posam juntos e sorridentes em aniversário do filho

Kayky Brito fez todo mundo morrer de amores com uma publicação no Instagram na última quarta-feira, dia 6. Isso porque o ator postou duas fotos em família mostrando a comemoração do aniversário do filho, Kael, que fez dois aninhos de idade.

Além da felicidade do artista três meses depois de o ator ter sido atropelado e ficado em estado grave, e do sorrisão do pequeno, o que também chamou a atenção foi o fato de Kayky aparecer ao lado de Tamara Dalcanale, já que eles ainda enfrentam boatos de estarem separados.

Para quem não se lembra, logo após o ator receber alta hospitalar, a jornalista deixou o Rio de Janeiro e voltou para Curitiba. Enquanto isso, Kayky seguiu na capital fluminense com os pais e a irmã, Sthefany Brito. Essa é a primeira vez que eles aparecem juntos novamente.

Na legenda dos cliques, Kayky falou sobre o fato de estar novamente com Kael:

Primeiro eu queria dizer que estou MELHOR a cada dia. Sigo FIRME na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria? Após mais de dois meses de muita fisio, fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo dois aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui.

Sthefany Brito também fez o uma postagem para o garotinho:

Parabéns alemãozinho! Que Papai do céu te guie e te proteja, hoje e sempre! Saúde, saúde e saúde!!! Desejo um milhão de motivos pra esse sorrisinho lindo estar sempre no seu rostinho! Te amo gordinho!

Sandra Brito também homenageou o neto:

Hoje é o dia do nosso alemãozinho .. que Deus te proteja, te ilumine e te abençoe. Viva o Kael. Te amo.