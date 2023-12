CENA destaca 50 atrações do Rap em dois dias de festival

O CENA, maior festival de rap do Brasil, acontece nos dias 9 e 10 de dezembro na Neo Química Arena, capital paulista. A terceira edição do evento traz 50 atrações, entre os destaques estão os rappers americanos Don Toliver, Kodak Black e Sheck Wess, além dos nacionais Derek, Flora Matos, Jé Santiago, Matuê e MC Luanna.

Os portões abrem às 10h em ambos os dias. Já os shows começam às 11h (Palco Mundo Cena) e às 11h30 (Palco Traphits) no sábado (9); e às 10h30 (Palco Mundo Cena) e às 11h (Palco Traphits) no domingo (10).

Os ingressos vendidos em bilheteria online variam de R$ 230 (meia-entrada e PCD) a R$1.245,50. Para as opções de ingresso social é obrigatória a doação de 1kg de alimento não perecível, enquanto na compra de qualquer ticket também é possível doar R$1 para a Fundação Fenômenos.



Vale destacar que, entre os artistas internacionais que já passaram pelo CENA desde 2019, estão os americanos Quavo, Playboi Carti e DaniLeigh. Para a edição 2023, o público estimado é de 55 mil pessoas por dia, com uma curadoria diversificada, visando fomentar e acelerar carreiras ao mesmo tempo em que reconhecem artistas consagrados, segundo a organização. O line-up é composto por 85% de artistas negros, e cerca de 13 artistas são mulheres.

"Além disto, não é de hoje que as mulheres vêm se destacando no rap nacional. A ideia de compor um line-up colocando as artistas no palco principal, em horários estratégicos, é um dos principais pontos de atenção do festival. Precisamos normalizar a presença feminina na cena, mulher faz rap e ponto. Isso também se estende aos bastidores com um time 90% formado por mulheres pretas", comenta Nicole Balestro, diretora artística do evento.

AS ATRAÇÕES

Este ano, o CENA chega com 50 atrações. Don Toliver vem pela primeira vez ao Brasil e é o destaque do festival; o rapper americano despontou em 2017 e no ano seguinte foi convidado para participar do álbum Astroworld, de Travis Scott, na faixa "Can''t Stay". Depois foi contratado pela gravadora Cactus Jack, de Scott, onde acabou também sendo convidado para participar do álbum Honest, de Justin Bieber, no ano passado. Está entre os maiores artistas do momento, apoiado em hits como "No Idea", "Hella Melodies" e "Private Landing".

Os rappers americanos Kodak Black e Sheck Wes completam os nomes das atrações internacionais. Desde 2014, Kodak Black já vendeu mais de 30 milhões de discos, entre os seus sucessos estão "Zeze", "No Flockin''" e "Roll In Peace".

Sheck Wes faz sucesso. O jovem rapper americano lançou o primeiro single "Live Sheck Wes Die Sheck Wes" em 2017, o que lhe rendeu a assinatura de contrato com a gravadora Jack Records, de Travis Scott. Sua fama explodiu no cenário mundial depois do lançamento de "Mo Bamba", em 2018. De lá para cá, ele continua como um dos fenômenos do hip-hop.

O festival toma forma com grandes nomes do rap nacional como Jé Santiago, Derek, Mc Luanna, Ajuliacosta, Yunk Vino, Slipmami e Ryu The Runner, além de nomes conhecidos do grande público como Flora Matos e Matuê.

Line up do sábado (9): BK, Borges, Btrem, Budah, Danzo, Derek, DJA, DJ $ophia, Don Toliver, G4 Boyz, Iamlope$$, Kyan, Leall, Major RD, MC Caverinha, MC Luanna, Onnika, Raffa Moreira, Rare Kidd, Ruy The Runner, Sheck Wes, Slipmani , Tasha e Tracie e Uclã.

Line up do domingo (10):Afrolai, Ajuliacosta, Aka Rasta, Brocasito, Cabelinho, DJ Akila, Djonga, DJ Faul, Dudu MC, Duquesa, Ebony, Flacko, Flora Matos, Jé Santiago, Jovem Dex, Kodak Black, Lil Durk, Matuê, Monna Brutal, Recayde Mob, Sidoka, TZ da Coronel, Teto, TTF, Veigh e Yunk Vino.

O Festival Cena 2023 tem patrocínio do Banco do Brasil (clientes do Banco do Brasil têm desconto de 30% no valor do ingresso) e Estrela Bet. O Spotify é player oficial do evento.