PF busca 14 do tráfico que organizaram no WhatsApp envio de cocaína via Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, a Operação Bota Fora para prender 14 supostos integrantes de quadrilhas que traficavam cocaína para o exterior por meio do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os agentes ainda vasculham 18 endereços no Estado.

As medidas foram expedidas com base em três investigações sobre o envio da droga para a Europa e África, tanto via malas irregularmente despachadas como por meio do setor de cargas do aeroporto paulista.

Entre os alvos dos inquéritos estão supostos líderes do tráfico em Guarulhos. A Polícia chegou até eles após rastrear grupos de WhatsApp criados para organizar o envio da droga.

Durante as apurações, a PF apreendeu quase 700 quilos de cocaína, no Brasil e no exterior, que teriam sido traficados pelo grupo. A droga seria encaminhada para Alemanha (578 quilos), Portugal (77 quilos) e Etiópia (37 quilos).