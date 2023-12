Projeto de Educação Sexual é destaque no Colégio Xingu

O Colégio Xingu, localizado em Santo André, desenvolve desde 2021 o “Projeto Educação em Sexualidade: prevenção à violência e manutenção da saúde”, liderado pela especialista em sexologia, Lara Perasso.

A ação visa abordar a educação sexual com sensibilidade e leveza, com mensagens adaptadas às crianças e adolescentes de diversas faixas etárias.

Com aulas mensais destinadas às turmas do Fundamental II e Infantil, o programa inclui debates em grupo, proporcionando um espaço seguro para que alunos de três a 15 anos possam esclarecer dúvidas e expressar pensamentos sobre temas relacionados à sexualidade e à saúde. Trazendo, principalmente, instrumentalização para estes alunos reconhecerem e prevenirem o Abuso Sexual Infantil. Lembrando que as aulas são programadas para cada faixa etária, respeitando o desenvolvimento dos alunos.

Lara Perasso compartilha sua perspectiva sobre o desafio enfrentado. “Enfrentamos todo tipo de preconceito, alimentados pelos mitos surgidos principalmente em função dos interesses políticos dos últimos anos. Compreendemos a diversidade de pensamentos, crenças e existências e é justamente estas diferenças que valorizamos em nosso trabalho, ensinando e incentivando o respeito a todos. Apesar das barreiras, nosso maior foco de trabalho é prevenir o abuso sexual infantil, do qual vem aumentando a cada ano e que ocorre, principalmente, dentro de casa”.

Para 2024, o Colégio Xingu renovou o projeto e ampliou as turmas.