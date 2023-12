Palavra do Leitor - 7 de dezembro de 2023

Atila Jacomussi

‘Câmara de Mauá acompanha TCE e rejeita contas de Atila’ (Política, ontem). Ele teve a sua oportunidade, igual ao digníssimo sr. Francisco de Oliveira, de fazer a diferença em nossa lascada cidade de Mauá, mas não aproveitou para desempenhar, ao menos, um bom trabalho! O digníssimo só falava groselha, para ‘inglês ver’! Muita “garganta”! Fora os escândalos, né? Esquece!

Paulo Rogério

Mauá

Shopping Marechal – 1

‘Marechal Plaza vai fechar as portas após 19 anos de atividade’ (Economia, dia 5). Que triste, quanta gente vai ficar desempregada. A Marechal não é mais a mesma. Pelo menos não foram os lojistas que faliram, mas sim o dono do prédio que pediu o espaço. Espero que abra algo bom que gere bastante empregos e que esses lojistas consigam logo novo espaço para continuar com seus trabalhos.

Sheila Moreno Gertrudes Caldardo

do Facebook





Shopping Marechal – 2

Independentemente de quem fez o L, olha quantos empreendedores afetados, quantos empregos afetados. Só quem já teve de fechar seu comércio sabe a dor que é. Eu odeio o PT, mas rir da desgraça dos outros é demais.

Carlos Eduardo Lima

do Facebook

Shopping Marechal – 3

Esses ditos shoppings são uma verdadeira armadilha para os comerciantes. Aluguéis caros, nenhuma loja âncora e nenhum atrativo. Fora que os shoppings hoje estão se tornando locais com foco em restaurantes e espaços gastronômicos, além de que a internet mudou os hábitos de consumo da população.<EM>

Eduardo Paulino

do Facebook

Falta de iluminação

Parabéns, Prefeitura de Santo André! Um ano reclamando sobre a falta de iluminação no entorno do Viaduto Eng. Luis Meira. Nota zero para zeladoria neste trecho da cidade. Não adianta fazer obras e, dois meses depois, deixar tudo abandonado. Se o problema é furto de cabos, que faça o reforço do policiamento. Local escuro e perigoso para estudantes e motoristas que passam pela Avenida Prestes Maia.

Rodrigo Fernandes

Santo André

Abel Ferreira

Caro treinador, não sei qual será tua decisão sobre o futuro. Se for pela tua permanência em nossa equipe, te desejo mais um período de realizações; se for pela tua saída, vá com Deus e leve contigo toda nossa gratidão.

Vanderlei Retondo

Santo André

Brasileirão

‘Corinthians tenta se despedir dignamente do Brasileirão’ (Esportes, ontem). Nem se ganhar de 10 a 0. Sorte que teve time um pouco pior. Porque, se não, tinha caído com certeza.

Marcelo Kreator

Capital