Charge - 7 de dezembro de 2023

O Monumento do Trabalhador instalado em área do Paço Municipal de Santo André virou, mais uma vez, pauta da direita do município. O vereador Márcio Colombo (PSDB) protocolou projeto de lei para captar recursos financeiros com o objetivo de modificar a cor vermelha da escultura. A proposta foi apresentada para Câmara na sessão da última terça-feira e, no momento, está em fase de tramitação na Casa.

A obra é de autoria da artista Tomie Ohtake – reconhecida inrternacionalmente –, produzida a pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, em 2013, e doada ao município. De acordo com Colombo, a coloração do monumento “representa o comunismo e a esquerda”, criticadas com frequência pelo parlamentar.