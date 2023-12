Limpeza urgente

É preocupante a informação de que, ao menos, oito piscinões do Grande ABC estão sem a manutenção em dia. A notícia assume ares ainda mais graves quando se tem a perspectiva de aproximação do verão, a estação mais chuvosa do ano. Com vários bairros propensos a alagamento nas sete cidades, deixar sujos equipamentos essenciais no combate às enchentes chega a ser irresponsabilidade do Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica). Está corretíssima a cobrança feita ao governo do Estado pelo Consórcio Intermunicipal, em nome de seus associados, para que providências sejam tomadas com a máxima urgência, pois disso depende a segurança de pessoas que habitam áreas sujeitas a cheias.

Até a manifestação do colegiado de prefeitos não se tinha ideia do problema. A falta de manutenção dos equipamentos antienchente representa risco potencial para os quase três milhões de habitantes das sete cidades. O acúmulo de resíduos pode comprometer a capacidade de armazenamento dos piscinões, aumentando o potencial de enchentes e colocando em risco a vida e o patrimônio dos moradores da região. A situação reforça a importância de atuação eficiente do poder público na gestão de recursos hídricos e na manutenção de infraestruturas críticas. É essencial que o Estado assuma a responsabilidade necessária para garantir a limpeza e o pleno funcionamento dos reservatórios.

Nesse contexto, a atitude do Consórcio Intermunicipal em cobrar providências ao governo estadual é louvável e representa uma voz coletiva em defesa da segurança e bem-estar da população do Grande ABC. A demanda da instituição não apenas destaca a urgência da situação, mas também aponta para a necessidade de abordagem colaborativa entre municípios e Estado. A cooperação é fundamental para superar desafios relacionados a infraestrutura e garantir que as ações tomadas sejam eficazes. Espera-se que a administração paulista responda prontamente às solicitações do colegiado, realizando medidas concretas para a limpeza dos piscinões e a prevenção das chamadas tragédias de verão.