5 filmes clássicos de Natal para assistir em família

Com a chegada de dezembro está aberta a temporada de filmes de Natal. O período, que coincide com as férias escolares no Brasil, é cheio de atividades e confraternizações e os títulos natalinos continuam sendo um recurso para momentos em família. Seja no cinema, seja no streaming, o entretenimento aproxima os laços e apresenta várias formas de viver o Natal ao redor do mundo.

“A arte pode proporcionar muitas emoções, como alegria, felicidade, tristeza e sentimentos de pertencimento. Ao assistir um filme e gostar de uma história, a criança faz ligações com aquele momento, que proporciona bem estar”, explica Michele Morais Santos, psicóloga do Marista Escola Social Ir. Lourenço, de São Paulo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O boom dos filmes de Natal

Considerado sucesso no cinema, os filmes de Natal ganharam também as plataformas de streaming. A primeira produção surgiu em 1898 e foi dirigida pelo cineasta George Albert Smith. Chamado Santa Claus, o filme é um marco para o universo natalino e possui apenas 1 minuto e 16 segundos. Na história, a misteriosa visita do Papai Noel, que entra pela chaminé da casa e deixa presentes para as crianças. O vídeo está disponível no YouTube.

Para Nailôn F. Silveira, professor de História e Sociologia do Colégio Marista Santa Maria, de Curitiba, as manifestações culturais, como o cinema e a literatura, auxiliam nas percepções dos contextos de cada sociedade e ambiente cultural. “Os filmes com temática natalina tendem a trazer elementos como a importância da família e dos amigos e discutem inclusive as contradições da data, expondo exageros consumistas e elementos de ostentação. Percebemos isso desde obras clássicas como Os Fantasmas de Scrooge, releitura de Charles Dickens, ou mesmo novos como a A Sabiá Sabiazinha”, ressalta.

A seguir, conheça cinco filmes clássicos de Natal:

1. Milagre na Rua 34

Susan, uma garotinha de seis anos duvida que o Papai Noel realmente existe quando em uma uma loja de departamentos, ela encontra o Papai Noel e fica realmente convencida que ele é real, dando a ela algo em que acreditar – que os sonhos se tornam reais quando você realmente acredita

Onde assistir: Disney+

2. Esqueceram de Mim

Um dos filmes de maior sucesso dos anos 1990. Kevin McCallister, de oito anos de idade, não se comporta na noite anterior de uma viagem da família para Paris. Assim, sua mãe o faz dormir no sótão, e ele deseja que sua família não estivesse em casa. Após os McCallisters irem para o aeroporto sem Kevin, que acorda e acredita que seu desejo de não ter família se tornou realidade, ele percebe que dois vigaristas planejam roubar a residência.

Onde assistir: Disney+

3. O Grinch

Um dos filmes mais clássicos de Natal. O Grinch é uma criatura verde que odeia o Natal e resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva.

Onde assistir: Amazon Prime Video e Globoplay

4. Um Herói de Brinquedo

No longa-metragem, um homem de negócios chega atrasado à aula de karatê do filho, que recebeu a faixa azul. Para tentar compensar, ele promete ao menino que lhe dará qualquer coisa que ele peça no Natal. O garoto, então, pede o Turbo Man, o brinquedo sensação do momento e sonho de todas as crianças.

Onde assistir: Disney+

5. O Expresso Polar

Na noite de Natal, no final da década de 1950, um garoto testemunha um trem que está prestes a embarcar para o Polo Norte e que para em frente a sua casa. Embarcando nessa viagem, ele reencontra o seu espírito natalino.

Onde assistir: Amazon Prime Video