Premiação do Brasileirão: saiba quanto o Palmeiras vai ganhar com o seu 12º título

Bicampeão brasileiro, o Palmeiras também comemora neste Brasileirão uma polpuda premiação. O time alviverde vai faturar R$ 47,8 milhões. Esse valor corresponde à divisão dos direitos de transmissão do torneio, de acordo com o desempenho da equipe. O prêmio apresenta uma variação positiva de R$ 2,8 milhões em comparação ao valor de 2022, que também ficou com o clube paulista.

O bônus pelo título do Brasileirão, pelo segundo ano consecutivo, não vai parar por aí. O Palmeiras ainda deve receber da Crefisa - patrocinadora master e cuja presidente é a própria Leila Pereira, também presidente do clube - cerca de R$ 10 milhões. Esse valor, no entanto, deve ser usado para amortizar a dívida com a patrocinadora, que até dezembro de 2022, de acordo com os demonstrativos financeiros do clube, era de R$ 65,69 milhões.

Outro valor possível com destino aos cofres do Palmeiras advém da participação na Supercopa do Brasil, diante do rival São Paulo, campeão da Copa do Brasil desta temporada. A defesa do título ainda não tem sede definida, mas há uma articulação para que o torneio seja disputado nos Estados Unidos.

Nesta temporada, o Palmeiras, que ganhou Supercopa em cima do Flamengo com uma vitória por 4 a 3, faturou R$ 10 milhões (sendo R$ 5 milhões pagos pela Conmebol), enquanto o vice ficou com R$ 5 milhões. A expectativa é que esse valor aumente em 2024, especialmente se o jogo for levado para os Estados Unidos.

O título do Campeonato Paulista, conquistado sobre o Água Santa, também rendeu ao clube R$ 9 milhões (sendo R$ 4 milhões pagos pela Crefisa como bônus). Até mesmo as frustrantes participações na Copa Libertadores e na Copa do Brasil renderam expressivas quantias ao Palmeiras. Na competição continental, o clube arrecadou US$ 9,75 milhões (cerca de R$ 48 milhões) pelas vitórias na fase de grupos e disputa até a semifinal. Já no torneio mata-mata nacional, o time arrecadou R$ 9,7 milhões.

Portanto, na temporada 2023, com premiações, bônus e participação em campeonatos, o Palmeiras vai arrecadar um total de R$ 134,26 milhões aproximadamente. Esse valor será usado em parte para abater a dívida com a Crefisa e bonificar jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários da Academia de Futebol.

Confira abaixo a premiação total do Palmeiras neste ano:

Brasileirão: R$ 57,8 milhões (sendo R$ 10 milhões como bônus da Crefisa)

Paulistão: R$ 9 milhões (sendo R$ 4 milhões da Crefisa)

Supercopa do Brasil: R$ 10 milhões (sendo R$ 5 milhões da Conmebol)

Copa Libertadores: R$ 48 milhões

Copa do Brasil: R$ 9,7 milhões