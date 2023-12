Exportações da China avançam 0,5% na comparação anual de novembro e superam previsão

As exportações da China tiveram alta de 0,5% em novembro ante igual mês do ano passado, depois de caírem 6,4% em outubro, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta quinta-feira, 7. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas registraram queda de 0,6% em novembro, após o avanço de 3% de outubro. Neste caso, o resultado do mês passado frustrou o consenso da FactSet, de acréscimo de 4,2%.

Também em novembro, a China acumulou superávit comercial de US$ 68,39 bilhões, maior do que o saldo positivo de US$ 56,53 bilhões de outubro e também acima da projeção da FactSet, de US$ 47 bilhões. *Com informações da Dow Jones Newswires.