Cuiabá vence Athletico-PR e garante a melhor campanha de sua história no Brasileirão

Cuiabá e Athletico-PR entraram em campo nesta quarta-feira, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, sem grandes ambições, apenas para cumprir tabela, afinal ambos já haviam garantido vagas na Copa Sul-Americana de 2024. O time mato-grossense demonstrou maior interesse pelo jogo e venceu por 3 a 0, na Arena Pantanal, fechando bem sua terceira temporada seguida na elite nacional com chave de ouro. Acabou com um jejum de vitórias que já durava três jogos nesta reta final.

Com o resultado, o Cuiabá fecha sua participação no Brasileirão na 12ª colocação, com 51 pontos. Em 38 jogos foram 14 vitórias, nove empates e 15 derrotas. Essa foi a melhor participação de sua história, porque em 2021 somou 47 pontos e, em 2022, fez 41.

Já o Athletico-PR, que estava invicto nas últimas cinco rodadas, voltou a ser derrotado e terminou na oitava colocação com 56 pontos. A grande ambição da temporada seria a classificação para a Libertadores em 2024, ano que o time paranaense irá comemorar seu centenário, mas terá que se contentar com a vaga na Copa Sul-Americana.

O Cuiabá controlou bem o primeiro tempo e foi para o intervalo com a vitória encaminhada. Depois de uma tentativa inicial do Athletico-PR com Willian, o time mato-grossense respondeu em forma de gol. Aos 10 minutos, Derik Lacerda invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Kaíque Rocha. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Clayson foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando Bento e mandando a bola no meio do gol.

Minutos depois, aos 16, foi a vez de Derik Lacerda deixar a sua marca para ampliar. Desta vez, Clayson cruzou na medida para o camisa 22, que mandou de cabeça para o fundo da rede. Nos minutos finais, houve pressão e bola na trave, mas o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial do Cuiabá por 2 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu movimentado, com o Athletico-PR buscando pelo menos diminuir e o Cuiabá tentando marcar o terceiro. A melhor chance do time paranaense ocorreu aos 19, quando Canobbio cruzou rasteiro e Rômulo desviou a bola que tinha destino certo, mas Raniele salvou em cima da linha. Enquanto se defendia, o Cuiabá também assustou.

Aos 30, Deyverson serviu Jonahtan Cafú na área que ficou cara a cara com o goleiro, mas Bento fechou o ângulo e conseguiu fazer a defesa. Mas, depois de tanto tentar, no apagar das luzes, o time da casa conseguiu marcar mais um aos 50 minutos e fechar o placar em 3 a 0. Após um bate-rebate na área, Clayson pegou a sobra e bateu colocado, no cantinho, sem chances para Bento.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ 3 X 0 ATHLETICO-PR

CUIABÁ - João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Uendel (Rikelme); Filipe Augusto (Denilson), Raniele e Fernando Sobral (Lucas Mineiro); Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Isidro Pitta (Deyverson) e Clayson. Técnico: António Oliveira.

ATHLETICO-PR - Bento; Matheus Felipe (Belezi), Kaíque Rocha e Vinicius Kauê (Rômulo); Madson (Bruno Peres), Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno (Canobbio), Christian e Cuello; Willian (Zapelli). Técnico: Wesley Carvalho.

GOLS - Clayson (pênalti), aos 12, e Derik Lacerda, aos 16 minutos do primeiro tempo. Clayson, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Sobral e Jonathan Cafu (Cuiabá) e Madson (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Clayson (Cuiabá).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA - R$ 101.735,00.

PÚBLICO - 9.689 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).