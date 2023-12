Conmebol informa sedes e datas dos jogos seleção brasileira na Copa América dos EUA em 2024

A seleção brasileira masculina de futebol estreia na Copa América de 2024 em 24 de junho, no Sofi Stadium, em Inglewood, Califórnia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, durante o Congresso da Conmebol, em Miami.

As próximas partidas durante a fase de grupos serão no dia 28/06, no Allegiant Stadium, em Las Vegas e no dia 2/7, no Levis Stadium, em Santa Clara. Em caso de classificação, as próximas partidas serão: quartas de final em 6 ou 7/07, em Glendale ou Las Vegas (State Farm Stadium/ Allegiant Stadium), semifinal, no dia 10/7 no Bank Of America Stadium, em Charlotte. A final será no dia 14/7 no Hard Rock Stadium, em Miami.

O sorteio oficial dos grupos será nesta quinta-feira, durante o encerramento do Congresso. A Copa América de 2024 contará com a participação de 16 equipes: as dez associações-membro que compõem a Conmebol e seis associações-membro convidadas, pertencentes à Concacaf.

O sorteio será realizado com um total de quatro potes (1 a 4), com quatro equipes cada, posicionados de acordo com critérios esportivos e por suas posições no ranking da Fifa de seleções nacionais. As equipes serão sorteadas seguindo a ordem de cada pote e serão distribuídas em grupos de acordo com sua ordem alfabética.

O Brasil é cabeça de chave do Grupo D. Argentina, México e Estados Unidos são cabeças de chave dos Grupos A, B e C, respectivamente.