Paulo Serra garante novas políticas públicas após palestra na COP 28

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), discursou na COP 28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023) no painel Adaptação à Mudança: Percepção sobre a Resiliência Hídrica nas Cidades Brasileiras, promovido pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Após a palestra sobre cidades resilientes, o prefeito garantiu que trará novas políticas públicas pensadas a partir das experiências durante o evento em Dubai, nos Emirados Árabes, que acontece até 12 de dezembro.

“A nossa participação na COP 28 foi muito importante e essencial para o futuro da cidade e da região. Tivemos a oportunidade de expor a questão de obras de infraestrutura, principalmente na prevenção de criar uma cidade resiliente que prioriza a questão climática como algo que tem ligação direta com a nossa qualidade de vida nos próximos anos. Pudemos falar das medidas de drenagem no combate às enchentes e do nosso planejamento conectado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ao (projeto de) Santo André 500 anos e também todas as medidas que estamos tomando usando tecnologias para enfrentar fenômenos extremos do clima que tem acontecido no nosso País”, explicou o prefeito Paulo Serra.

O debate no painel da Sabesp passou por temas como os desafios para a adaptação dos sistemas de abastecimento de água no Brasil diante às mudanças do clima. Santo André foi uma das escolhidas para participar por já ter sido premiada no tema sustentabilidade da Band Cidades Excelentes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação com o Instituto Aquila, e o Prêmio Cidades Sustentáveis, do Instituto Cidades Sustentáveis.

“Vemos com muita clareza que Santo André está no caminho certo. Com a troca de experiências (na conferência), pude acompanhar vários líderes de estado, presidentes, ministros em inúmeros painéis por aqui. A gente volta com uma bagagem de implementação de novas políticas públicas que vão surgir a partir dessa COP 28. Em breve, a gente anuncia. Tenho certeza que serão fundamentais para a nossa cidade tanto a curto prazo quanto nos próximos anos”, declarou Serra.

Em relação às cidades resilientes, Paulo Serra ressaltou alguns mecanismos utilizados em Santo André que estão alinhadas a esse conceito. Ele falou sobre ações de prevenção e manutenção para períodos chuvosos (com obras de drenagem realizadas desde 2018), implantação de usinas fotovoltaicas em uma área total de 56 mil metros quadrados espalhados pela cidade, programas de coleta seletiva, ações como Moeda Verde, que troca recicláveis por hortifrúti, e Moeda Pet, que troca recicláveis por ração para animais de estimação, além de discursar sobre Centro de Resiliência às Emergências de Defesa Civil.

Ao todo, a cidade tem 500 câmeras de monitoramento, sendo 115 com foco em drenagem, assim como 26 centrais meteorológicas próprias. Também estão em andamento as implementações de 506 bueiros inteligentes (com sensor que alerta quando o cesto está cheio e ajuda a combater enchentes) e 78 fluviômetros.