Consórcio cobra Daee para limpar piscinões da região

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC está cobrando o governo estadual, por meio do Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) para que realize manutenções em oito piscinões de três cidades consorciadas, sendo quatro em Mauá, três em Diadema e um em Santo André. De acordo com relatório produzido pelo GT (Grupo de Trabalho) Drenagem do órgão regional, o Daee não está mais enviando o relatório anual com as programações dos serviços de limpeza, desassoreamento e manutenção das bombas dos piscinões da região, como antes era feito. “Importante destacar que estamos entrando em dezembro de 2023, ou seja, no período crítico de chuvas, e torna-se imprescindível o correto funcionamento dos dispositivos de retenção”, diz o documento do Consórcio.

O relatório aponta problemas de manutenção no piscinão de Santo André (Faculdade de Medicina / Ribeirão dos Meninos), nos piscinões de Mauá (Jardim Sônia Maria - Córrego Oratório; Petrobras - Rio Tamanduateí; Corumbé - Córrego Corumbé e Paço Municipal - Córrego Taboão), além de Diadema (Casa Grande/Piraporinha; Ecovias Imigrantes e Mercedes Benz).

“A prevenção às enchentes é uma pauta rotineira para nós e que tem sido intensificada nos GTs devido às mudanças climáticas. Estamos às vésperas do início do verão, período em que sabemos que enfrentaremos fortes chuvas, e ainda não temos informações de como será a limpeza dos nossos piscinões, ou até mesmo se ela irá ocorrer. Por isso, estamos em contato com o DAEE para que a haja uma resposta sobre isso o mais breve possível para que o impacto das chuvas seja o menor possível para a população”, afirma o secretário-executivo do Consórcio ABC, Mário Reali.

Em comunicado, o Consórcio revela que solicitou a disponibilização do Cronograma de Manutenção e Limpeza dos Piscinões no Grande ABC e principais córregos da região no mês de maio, para que, de forma conjunta, fossem articuladas ações de apoio junto às equipes municipais. “Porém, ao longo deste ano, apesar das reiterações, não obtivemos retorno”, informa o Consórcio. e complementa. “Atualmente, os piscinões do Grande ABC estão assoreados e sem a devida limpeza necessária, comprometendo as ações de contenção de cheias para o período de chuvas, que está próximo”.

Procurado pelo Diário, o Daee informou que mantém as informações atualizadas sobre os serviços de limpeza e manutenção dos piscinões em seu portal. As informações podem ser encontradas em http://www.daee.sp.gov.br/site/piscinoes/. O órgão ainda destaca que os piscinões citados na demanda, localizados em Santo André, Mauá, Diadema, operam com mais de 95% de suas capacidades para reter águas das chuvas.