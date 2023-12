Lula admite infração ambiental em seu sítio em São Bernardo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu, judicialmente, ter comtido infração ambiental em operação de terraplanagem feita em 2017 em seu sítio Los Fubangos, localizado no Riacho Grande, em São Bernardo. De acordo com a denúncia, Lula teria retirado terra do local, uma região com proteção ambiental, para nivelar o solo do terreno, sem autorização da Prefeitura.

A disputa judicial foi iniciada em 2019 e se arrastava desde então. A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), chegou a pedir, em abril de 2021, a penhora dos bens de Lula para o pagamento do débito.

A defesa do presidente pediu à Justiça a extinção do processo. Para isso, Lula concordou em pagar multa de R$ 62 mil pela infração. O valor seria maior, mas a adesão ao programa de parcelamento da dívida do município, uma espécie de Refis, vai acarretar no abatimento de juros. A primeira parcela foi paga em novembro.

Segundo o auto da infração, foram retirados 1.358 m³ de terra do sítio do presidente. O alvará de construção concedido para a obra no local, no entanto, autorizava apenas uma edificação nivelada através de pilotis e não uma movimentação de terra, conhecida como terraplanagem.

O embasamento legal utilizado para aplicar a multa é um decreto municipal assinado em 2015 pelo então prefeito Luiz Marinho (PT), hoje ministro do Trabalho e Emprego no governo Lula. O decreto proíbe a terraplanagem sem autorização dos órgãos ambientais.

A defesa do presidente da República trabalhou para cancelar a multa até outubro deste ano, mas optou por reconhecer a infração judicialmente para encerrar o processo. Mesmo admitindo o pagamento da multa, a defesa de Lula ainda alega que o presidente não cometeu nenhum ato ilícito.

O sítio Los Fubangos está localizado em área de proteção e recuperação de mananciais do reservatório da represa Billings. O local é uma propriedade efetivamente no nome de Lula e não tem relação com as acusações feitas no pela Operação Lava Jato, que atribuiu a ele a propriedade de um sítio em Atibaia, no interior do Estado.