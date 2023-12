Tuany apresenta 'sad song' com outro ponto de vista sobre término

“Oi, conhecido. Acho que é melhor eu te chamar assim”. É este o primeiro trecho do single O Outro Lado do Adeus, da cantora e compositora Tuany, de Santo André, que chega a todos os aplicativos de música nesta quinta-feira (7), às 21h. Bem como a canção, o visualizer carrega um ar triste e introspectivo que poderá ser conferido no YouTube da artista, na quarta-feira (13), às 18h.

A canção retrata o término de um relacionamento amoroso por meio da perspectiva de quem decide pelo ponto final. A temática surgiu de uma atividade realizada por Tuany em um curso online de composição da Berklee College of Music, de Boston. “O tema que eu escolhi foi justamente O Outro Lado do Adeus. A ideia era desenvolver o começo, meio e fim da história através dos versos, e no refrão trazer uma reflexão geral sobre o tema. Achei muito interessante esse tema em específico, porque abria grandes possibilidades de fugir um pouquinho do óbvio e eu já tinha passado por uma situação assim”, conta a cantora.

Em O Outro Lado do Adeus, o piano, as cordas e a voz grave e potente de Tuany se unem em uma melodia triste e reflexiva. “Eu queria uma vibe bem ‘sad song’, tanto na letra quanto no instrumental. O elemento que eu mais busquei foi a melancolia e isso soa muito no instrumental, com o piano conduzindo a música o tempo inteiro, o violão entrando e dando uma ‘entristecida’ a mais na música, até o momento que ela cresce e ganha timbre de órgão e de guitarra, pra ser bem arrebatador”, explica Tuany, que teve como inspiração nomes como Adele, Father John Misty, Lana Del Rey, Lorde e Hayley Williams.

O visualizer foi gravado na casa da artista, com a ajuda de Marcelo Lima. “Usamos meu celular para filmar e o cenário foi montado com tecidos e plantas que eu tinha por aqui. Foi dirigido e roteirizado por mim mesma”, aponta a artista que também aborda a vivência de artista independente nas redes sociais.

METAMORFOSE

Desde o lançamento de Instalação, Tuany vem narrando uma história paralela que se conecta sutilmente aos temas abordados em cada uma das canções já apresentadas. “Trata-se de um processo de metamorfose. ‘Instalação’ foi o primeiro estágio: a percepção de que você precisa mudar. Depois, em Alguma Coisa, chega o momento em que você começa a construir o seu casulo e escolher o que você vai carregar com você e o que vai deixar pra trás. Agora, em O Outro Lado do Adeus é o momento de ‘maturação’ do seu novo ser. Você está ali submerso, se preparando pra poder renascer. A própria música fala sobre esses estágios em suas estrofes”, salienta.

Em 2024, essas três canções se unirão a mais três faixas inéditas no primeiro álbum de Tuany. “Acho que estou vivendo a fase em que eu mais tenho me sentido eu mesma, musicalmente, artisticamente e até como pessoa. Para 2024, eu quero explorar isso ainda mais e incentivar as pessoas a buscarem cada vez mais serem elas mesmas, com todos os traumas e histórias que carregam em si.

SERVIÇO

A canção O Outro Lado do Adeus, de Tuany, estará disponível em todos os aplicativos de música na quinta-feira (7), às 21h. Já o visualizer chega ao canal do YouTube da artista na quarta-feira (13), a partir das 18h.