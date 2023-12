Vereador de Sto.André quer mudar cor do Monumento do Trabalhador

O Monumento do Trabalhador instalado em área do Paço Municipal de Santo André virou, mais uma vez, pauta da direita do município. O vereador Márcio Colombo (PSDB) protocolou projeto de lei para captar recursos financeiros com o objetivo de modificar a cor vermelha da escultura. A proposta foi apresentada para Câmara na sessão da última terça-feira e, no momento, está em fase de tramitação na Casa.

A obra é de autoria da artista Tomie Ohtake – reconhecida inrternacionalmente –, produzida a pedido do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, em 2013, e doada ao município. De acordo com Colombo, a coloração do monumento “representa o comunismo e a esquerda”, criticadas com frequência pelo parlamentar.

Na opinião do vereador, o fato de ser vermelha faz com que a obra não tenha relação com a cidade. “Já que é um monumento em homenagem aos trabalhadores andreenses, que não seja vermelho, cor de comunista. É um monumento que tem uma corrente muito forte, é o símbolo do infinito, e é vermelho, que representa tudo que é pior do PT. Nossa cidade não pode ter uma obra como essa”, afirmou.

“Estou protocolando um pedido de autorização para que o poder público, através da iniciativa privada, mude a cor do monumento para azul ou qualquer outra cor que tenha a ver com a cidade de Santo André”, completou Colombo. Ainda de acordo com a proposta, a verba levantada também poderá ser utilizada para revitalização completa do monumento, sem alteração de qualquer outra característica, e para instalação de uma placa explicativa da história da obra e da artista Tomie Ohtake.

O lado esquerdista da Câmara rebateu e ironizou a proposta do tucano. Para o vereador Ricardo Alvarez (Psol), a propositura é “uma perda de tempo para a população e para a Câmara”. “Como pode um vereador gastar tempo do seu mandato para pedir a mudança de cor de um monumento público? Não tem o que fazer. Sem contar que é uma obra de arte, de uma artista mundialmente conhecida. Isso é realidade paralela e delírio”, criticou o psolista.

Não é a primeira vez que a escultura vira pauta para a Câmara. No dia 28 de novembro, o suplente Dr. Cristiano (PTB), que à época ocupava a cadeira do vereador Lucas Zacarias (PTB), apresentou proposta na qual propôs a transferência do monumento para a Vila de Paranapiacaba. “Não me oponho à obra, mas à utilização do espaço público”, justificou o parlamentar, na ocasião. Depois de diversas discussões e manifestações de sindicalistas, a proposta foi retirada da pauta pelo próprio autor.

Outras proposituras foram apresentadas pelo vereador Márcio Colombo, que ele mesmo denominou de pacote ‘antiesquerda’. O parlamentar propôs que Santo André crie o ‘dia educacional escolar antiaborto’, abordando questões físicas, psicológicas, sociais e éticas.

Segundo a proposta, uma vez por ano as escolas teriam que realizar aulas “pró-vida”, com caráter informativo e educacional, sem a promoção de posicionamento político, religioso ou ideológico.