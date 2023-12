Ex-aluno da Fatec de São Caetano está no Games Awards, o “Oscar dos videogames”

Tecnólogo formado pela Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de São Caetano, está concorrendo ao The Game Awards, uma das mais populares premiações da indústria de games no mundo, chamada até de “Oscar dos Games”. Caio de Oliveira Santos, 27 anos, é artista de storyboard e ilustrador no desenvolvimento de Pocket Bravery, que disputa a categoria de melhor jogo de luta. A cerimônia de premiação ocorre nesta quinta-feira (7), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Caio de Oliveira é ex-aluno do curso superior de tecnologia em Jogos Digitais, e desenvolveu o storyboard e ilustrações de cenário no jogo Pocket Bravery, produzido pelo Statera Studio e disponível para PC. O jogo de luta compete com jogos como God of Rock (Modus Games/Modus Studios Brazil), Mortal Kombat 1 (Warner Bros. Games/NetherRealm Studios), Street Fighter 6 (Capcom), e Nickelodeon All-Star Brawl 2 (GameMill Entertainment/Ludosity/Fair Play Labs).

“Viver algo que acompanhado todos os anos, sempre ansioso para saber o que terá na apresentação, é muito legal. É bem emocionante!” afirma o desenvolvedor, que mora na Capital. “Pocket Bravery foi minha primeira experiência com jogos de forma profissional, já que antes disso só tinha feito coisas por conta própria. E já foi um grande primeiro passo na minha carreira. Estou muito orgulhoso do resultado e de onde o jogo chegou, e isso irá render bons frutos no futuro também”, finaliza.

Caio diz que a equipe do jogo, composta quase que em sua totalidade por brasileiros, quis que o game homenageasse os clássicos do passado, mas buscando elementos originais. Ele avalia que os jogos do tipo atuais não têm suas experiências focadas em uma história bem desenvolvida, coisa que Pocket Bravery tem como foco. O game já venceu o Brazil Game Awards 2023, na categoria jogo brasileiro do ano, surpreendendo o artista de storyboard, que não sabia que estava concorrendo.

O coordenador do curso de Jogos Digitais, Alan Carvalho, exalta a qualificação dos tecnólogos formados pela Fatec São Caetano do Sul, na área de games. “Esse importante feito é uma demonstração de que nosso curso tem obtido sucesso na formação de profissionais capacitados para um setor que vem crescendo no Brasil, ainda com muito potencial de expansão.”

O júri do Game Awards é formado por veículos da imprensa especializada na cobertura de games, que representam 90% da pontuação, determinando os vencedores de cada categoria, e pelo público, que representa os 10% da pontuação restante. Para votar é necessário acessar o site da premiação.

A cerimônia será transmitida a partir das 21h30, no Youtube e Twitch da The Game Awards.