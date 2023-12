Bruno De Luca anuncia pausa na carreira: Não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante

Bruno De Luca usou as redes sociais para anunciar a pausa de sua carreira e agradecer o apoio de seus seguidores. No vídeo, Bruno conta que foi um ano muito difícil para ele e que os acontecimentos o fizeram pensar em sua vida, tanto profissional quanto pessoal, e a decisão foi feita, principalmente, pensando em sua filha, Aurora.

Obrigado sempre pros que torcem por mim., legendou o vídeo.

- Olha como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano! E esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional, iniciou ele em um vídeo. E sobre a minha vida profissional eu queria dizer que eu resolvi fazer uma pausa, tirar um período só pra mim. Eu quero tirar um tempinho que eu ainda não sei quanto tempo ainda afastado dos meus compromissos na TV, começou o ator.

Bruno continuou o vídeo dizendo que trabalha desde muito cedo e não parou desde então. E justificou que quer viajar mais ao lado de sua filha:

- Eu trabalho desde os 10 anos, sem parar. E eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante, como essa daqui", disse o apresentador mostrando sua filha Aurora. "Eu quero viajar muito! E a gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui, e eu conto muito com vocês! Até breve, finalizou.

O apresentador faz o anúncio três meses depois do atropelamento de Kayky Brito, no dia 2 de setembro, em que Bruno aparece nas imagens da câmera de segurança indo embora sem prestar socorro ao amigo, com quem bebia minutos antes do acidente. Em outubro, o ator foi indiciado, através de um pedido do Ministério Público, por omissão de socorro.