Walcyr Carrasco aparece feliz em cadeira de rodas dois meses após queda

Melhorando! Walcyr Carrasco compartlhou uma foto em seu Instagram em que aparece sorridente em uma cadeira de rodas, ao lado do Dr. Pedro Andrade, especialista em medicina de precisão e funcional.

Ontem passei o dia com meu querido doutor Dr. Pedro Andrade, em sua clínica na Avenida Brasil. Tivemos altos papos e mais uma vez reafirmamos o carinho de uma grande amizade!, legendou.

O autor também apareceu de pé em vídeos compartilhados recentemente em seu perfil, durante a comemoração de seu aniversário, na última sexta-feira, dia 1º.

Em agosto, Walcyr passou por uma cirurgia de catarata e teve que operar os dois olhos. Em decorrência disso, o escritor teve que chamar Thelma Guedes para ajudá-lo a entregar os capítulos da novela das nove da TV Globo.

Pouco tempo depois, em setembro, o autor sofreu um queda, não especificada por ele, e quebrou o fêmur. E teve que passar 12 dias internado. Na época, Walcyr desabafou nas redes dizendo que depois da cirurgia nos olhos, exageraram muito nas notícias:

-Já foi o suficiente para sair notícias de tudo quanto é tipo. Me puseram praticamente dentro de um caixão. Não falei nada mais. Fiquei quieto. Mas, em seguida, tive uma queda, quebrei o fêmur. A operação, em si, foi rápida. Fui superbem assistido pelo pessoal do Sírio-Libanês. Mas isso me obrigou a ficar um tempinho no hospital., disse.