Em homenagem ao Hip Hop, evento em Diadema terá mural feito na hora

Comemorando 50 anos de cultura Hip Hop, a Mantho, loja oficial da Escola de Samba Vai-Vai, irá se unir ao ativista social Jony du Rap para um evento especial nos dias 9 (sábado) e 10 (domingo). Em homenagem aos 50 anos do Hip Hop e da Escola de Samba Vai-Vai, haverá uma série de atividades, como um incrível mural com grafiteiros retratando a essência do Hip Hop, durante todos os dias. Há 23 anos liderando a cultura hip hop em comunidades carentes, Jony será homenageado nos dois dias de arte, cultura e ensinamentos, na Avenida Dona Ida Cerati Magrini, 510 – Piraporinha, Diadema, de forma gratuita.

Jony Du Rap nasceu na periferia de São Bernardo, e aos treze anos teve seu primeiro contato com o movimento Hip-Hop, na casa do Hip Hop de Diadema, e com o skate na Pista de Skate de São Bernardo. Engajado com a juventude e as causas sociais, começou sua militância como coordenador na CUFA (Central Única Das Favelas), uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural, com 30 anos de existência.

No local haverá grafite ao vivo de Corage, Diego Dgoh, Drop, Manoi, Oito Dois e Rellyson. O mural vai homenagear os 50 anos do Hip Hop, combinando com a temática da Vai-Vai, que terá samba-enredo homenageando o tema. Jony será homenageado no mural, e em uma ala do desfile, que se chama “Tem Hip Hop na Aldeia”, contando a história do ativista junto ao gênero musical e a Educação em um território indígena na região de Peruíbe, no Litoral.