Bus Noel realiza passeio de crianças com deficiência no Natal Solidário de Santo André

A magia do Natal está por toda Santo André com um calendário repleto de atividades e decoração temática em vários pontos da cidade. E nos dias 12 e 14 de dezembro (terça e quinta), a partir das 18h, crianças com deficiência e seus acompanhantes poderão participar de uma experiência emocionante no Bus Noel, veículo totalmente decorado com luzes e adesivos personalizados.

Para participar, é necessário realizar inscrição no link https://bit.ly/46OE4xf. O ônibus com decoração natalina vai sair do Paço Municipal, onde está funcionando o Paço Encantado, com roda gigante, árvore de Natal, carrossel e a Fábrica do Papai Noel.

Em um trajeto de aproximadamente uma hora e meia, o Bus Noel vai passar pelas principais atrações do Natal Solidário, passando pela Vila das Luzes – próximo ao Parque Deputado José Cicote (Central), na Avenida Professor Valdemar Mattei – e pela Casa do Papai Noel & Vila de Natal no Parque Celso Daniel, onde as crianças vão descer do ônibus e conhecer todas as atrações natalinas do local.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Fundo Social de Solidariedade.

A programação completa do Natal Solidário está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br