Família está absorvendo cada momento com Bruce Willis após diagnóstico de demência

A família de Bruce Willis, de 68 anos de idade, está absorvendo cada momento ao lado do artista. De acordo com o US Weekly, uma fonte afirmou que todos ao redor da celebridade estão aproveitando ao máximo a companhia do ator. Além disso, o fato de Willis ter piorado uniu ainda mais todos.

- Bruce tem dias bons e dias ruins, mas em nos últimos dois meses, houve muito mais dias ruins do que bons. Essa experiência aproximou ainda mais toda a família, informou a fonte.

Vale pontuar que o ator tem duas filha com Emma, Mabel Ray e Evelyn, de 11 e 8 anos de idade respectivamente. Willis também é pai de Rumer e Scout com a atriz Demi Moore.

Recentemente, Bruce foi visto curtindo um passeio de carro pelas ruas de Los Angeles.