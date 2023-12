Bia Miranda afirma que Jenny Miranda está apenas fazendo cena: - Desde meus sete anos passo por isso

Após a mãe, Jenny Miranda, publicar imagens em que aparece em hospital dias depois de anunciar o divórcio de Fábio Gontijo, Bia Miranda se pronunciou e afirmou que a mãe está fazendo cena. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a influenciadora, que saiu há poucas semanas do reality A Fazenda 15, havia compartilhado alguns vídeos em que fazia uma suposta despedida.

- Vocês sabem que sou nova, tenho 20 anos, mas desde meus sete anos passo por isso. Aos sete ou oito anos, a criança está aprendendo a ler, aprender, a brincar. Eu não. Nessa idade eu estava presenciando um momento como esse. Se vocês fizerem as contas, são 13 anos. Já perdi a conta de quantas vezes já presenciei, de quantas vezes fiquei desesperada. Já foram 150, 200 vezes dos meus sete anos até agora, começou Bia.

Na legenda do storie, frisou o post de Jenny:

Enquanto era para estar aprendendo a ler e escrever, começava a presenciar a cena que vocês viram ontem.

Ao continuar o relato, Bia Miranda afirmou:

- Já passei, convivi, vi. Hoje estou aqui com a minha família, com pessoas que me amam, com meus cachorrinhos. Só vim dar uma explicação porque sou pública. Ontem mesmo o Rafa [Gontijo, ex-padrasto] estava em Fortaleza pronto para fazer o show e ficou desesperado, me mandando vídeos e me ligando. Quem teve que acalmar ele fui eu. Era para ser ao contrário, né? Eu já sabia onde isso ia parar