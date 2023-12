Graciele Lacerda vence nora de Zezé Di Camargo na justiça

Um novo capítulo para a história da polêmica na família Camargo! De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, Graciele Lacerda venceu a nora de Zezé Di Camargo na justiça.

Isso porque a esposa de Igor Camargo foi obrigada a apagar todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações de que Graciele estava por trás de um perfil falso para atacar a família pela internet!

Entenda o caso

Tudo começou no dia 20 de outubro de 2023, quando a arquiteta Amabylle Eiroa causou ao compartilhar uma carta aberta em que denuncia um membro da família que estaria a difamando nas redes sociais através de um perfil falso.

E depois de Graciele Lacerda responder as acusações publicando uma possível indireta para a nora do cantor, a esposa de Igor Camargo resolveu soltar o verbo nas redes sociais, compartilhando prints que acusam a empresária de estar por trás do perfil fake.

O perfil atacava os membros da família Camargo e se autoelogiava muitas vezes. No dia 27 de novembro, Graciele se pronunciou e afirmou ter evoluído:

Vejo a minha evolução de um ano para cá. Precisamos sempre buscar evoluir, crescer e aprender. Eu sempre fui assim, nunca me acomodei. Não existe idade, existe força de vontade de sempre ser uma pessoa melhor a cada dia. As vezes vamos ter que tomar decisões e tirar pessoas que não estão na mesma sintonia., escreveu.