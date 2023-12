Sheron Menezzes relata dormir em quarto separado do marido há anos: - A gente lida bem com isso

Durante o podcast Quem Pode, Pod, a atriz brasileira Sheron Menezzes revelou que ela e o marido, o lutador Saulo Bernard, dormem em quartos separados a um bom tempo. Aparentemente, os dois começaram a dormir em camas distintas após o nascimento do filho Benjamin, de 6 anos de idade.

- Começamos [a dormir em quartos separados] porque alguém tinha que descansar, então o que eu fazia: ficava durante o dia com ele [Benjamin], e ele [o marido] ficava durante a noite. E ia lá e levava ele [o filho] para eu dar o peito. Aí ele começou a dormir [com o filho] no outro quarto, explicou Sheron.

A atriz ainda garantiu que o esquema é benéfico ao casamento:

- A gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, que até hoje cada um tem seu quarto. Nós temos quartos separados, dormimos juntos quando a gente quer, a gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme e aí a gente dá boa noite. O Saulo tem o quarto dele, [eu] tenho meu quarto e meu filho tem o quarto dele.

- As pessoas me criticavam muito no início quando eu conto... Tenho duas amigas que aderiram e estão super felizes. Ele é surfista, acorda cinco horas da manhã. Eu sou obrigada a acordar cinco horas da manhã? Eu gosto de dormir mais cedo, ele mais tarde. Sou obrigada a ele ter que entrar no quarto, acender a luz? Não sou obrigada, explicou durante a conversa.

Juntos há 12 anos, se conheceram em 2011, durante show da banda Red Hot Chilli Peppers, no Rock in Rio. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima no ano passado, na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Ao finalizar o assunto, a famosa afirmou que eles lidam muito bem com essa rotina e têm vida sexual ativa.

- A dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso, eu tenho o sono leve, ele se mexe muito. A gente transa muito, no meu [quarto] sempre, [porque] é o maior, a suíte, grande. É bom, é gostoso, funciona, porque a gente se respeita. Ele gosta de bagunçar, eu gosto de organizar. Tá tudo certo.