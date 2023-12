Causa do acidente de Zé Neto é revelada e PRF revela detalhes do acontecimento

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o cantor sertanejo Zé Neto se envolveu em um acidente de carro na noite de terça-feira, dia 05. Em novas informações, o produtor do cantor, Genilson Farias, compartilhou em seus stories o que causou o acidente de carro de Zé Neto e mais quatro pessoas na última noite, após ele conversar com o sertanejo.

O artista voltava do seu rancho localizado em Fronteira, Minas Gerais, com destino a São José do Rio Preto, interior de São Paulo, quando tentou desviar de um animal.

- Segundo o relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista. Para não colidir com o ciclista que vinha vindo na própria via dele, ele teve que jogar do outro lado e, infelizmente, ele colidiu com os veículos, afirmou o empresário.

Genilson também atualizou o estado de saúde das vítimas, afirmando que duas pessoas já receberam alta médica, enquanto as demais não sofreram nada de grave: - Mais uma provação e livramento que tivemos.

Detalhes da PRF

Segundo o jornal Metrópoles, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teria dado mais informações sobre o acidente, detalhando que o sertanejo bateu o carro em uma carreta após invadir a pista contrária no Km 246 da BR-153, na cidade de Fronteira.

Além disso, afirmaram que o carro em que o artista estava capotou após a batida. Zé Neto ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, São Paulo, onde continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).