Stênio Garcia recebe alta após dar entrada no hospital e passar por bateria de exames

Está tudo bem! Aos 91 anos de idade, Stênio Garcia precisou dar entrada em um hospital após sentir um mal estar em sua casa. As informações foram divulgadas pelo Fofocalizando.

O ator estava com dor abdominal, diarreia, vômito e náusea, e diante dos sintomas, a esposa de Stênio, Mari Saade, o levou até um pronto-socorro. Em conversa com o programa do SBT, ela falou o que foi realizado na unidade de saúde:

- Colocaram no soro para hidratar, fez exames, foi muito bem atendido. Graças a deus teve alta, os exames deram normais. ele está louco para ir embora. Agora vou dar sopinha, água de coco, gatorade, banana, maçã para ele poder ir melhorando e se restabelecendo em casa.

E não parou por aí, já que Stênio também mandou um áudio para o Fofocalizando:

- Eu já tive alta, estou me sentindo muito bem, ganhei um sorinho na veia e suquinho, mas já estou indo pra casa que é onde eu gosto de ficar.