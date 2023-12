Rubiales é acusado de comportamento inapropriado com jogadoras inglesas

Suspenso por três anos pela Fifa e retirado da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) por beijar a jogadora Jenni Hermoso, da Espanha, sem consentimento, o dirigente Luis Rubiales está sendo acusado de conduta inapropriada também com atletas da seleção da Inglaterra. Em depoimento à Fifa no processo disciplinar aberto para apurar o caso, a presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt relatou que Rubiales "acariciou" o rosto de Laura Coombs e "aparentemente beijou à força" Lucy Bronze no rosto.

Hewitt esteve ao lado do ex-presidente da RFEF durante a premiação da Copa do Mundo Feminina, no estádio de Olímpico de Sidney, momentos após a Espanha tornar-se campeã ao vencer a Inglaterra por 1 a 0, em agosto. Foi durante a celebração do título que Rubiales beijou Hermoso, cena que foi captada pela transmissão televisa e repercutiu negativamente ao redor de todo o mundo. Na época, o dirigente argumentou que o beijo foi consentido, versão contestada por Hermoso e suas colegas de seleção. Após muita resistência, embora não tenha admitido o assédio, renunciou ao cargo.

Além do relato comportamento inapropriado de Rubiales frente às jogadoras inglesas, Hewitt disse que o tom de voz do ex-presidente da RFEF durante a entrega das medalhas era desagradável e desnecessariamente agressivo. Também afirmou ter notado que ele agarrava "com força" as jogadoras espanholas, levantando-as do chão, e as acariciava.

Durante seu pronunciamento na audiência, Luis Rubiales chamou Hewitt de hipócrita. "Aplicando a mesma lógica, seus abraços também poderiam ser entendidos como um contato físico não consentido. A hipocrisia é evidente". Ao falar sobre a acusação de ter acariciado o rosto de Coombs, argumentou dizendo que estava a consolando, já que ela estava com a cabeça machucada e precisou levar pontos.