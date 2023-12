Ana Hickmann e Adriane Galisteu fazem as pazes após briga envolvendo Alexandre Correa

Bandeira branca! Ana Hickmann e Adriane Galisteu finalmente estão em paz depois de mais de dez anos brigadas. A apresentadora do Hoje em Dia compartilhou uma foto sua junto com um áudio de Adriane. E na legenda escreveu:

Disse tudo, Adriane Galisteu, escreveu marcando a colega.

No áudio, a apresentadora de A Fazenda diz:

Eu prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que eu seja tanto faz. Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser. Luto para não ser.

Entenda a briga

As apresentadores brigaram publicamente em 2012, quando Galisteu criticou Ana ao vivo no programa Muito Mais, seu extinto programa de fofocas. Na ocasião, Adriane disse que Hickmann se tornaria uma pessoa muito melhor se fosse mãe, e Ana não gostou do que ouviu. Então, Alexandre, com quem a apresentadora do Hoje em Dia ainda era casada, fez pronunciamentos públicos em que questionou a sexualidade de Galisteu e criticou sua aparência.

Ana Hickmann alerta que estão se passando por ela

A apresentadora alertou seus colegas e seguidores nesta quarta-feira, dia 6, que estão aplicando golpes em seu nome por um aplicativo de mensagens.

Pessoal, estão aplicando golpes se passando por mim. Esse não é meu número, tomem cuidado, escreveu junto com um print de uma conversa em que o contato, que se passa por ela, pede para salvar o seu número novo.