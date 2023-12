Natália Toscano, esposa de Zé Neto, agradece orações e mensagens de carinho após acidente com o cantor

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, agradeceu o carinho e as orações direcionadas ao seu marido após o acidente de carro na noite da última terça-feira, dia 5.

Através de uma nota enviada por sua equipe de assessoria, a influenciadora falou que o músico está bem e consciente.

Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós. Nesse momento, Zé encontra-se hospitalizado em observação no Hospital de Base. No entanto, temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica.

Natália também afirmou que todos as atualizações sobre a saúde do amado serão postadas nas redes sociais da dupla.

Continuaremos a atualizá-los sobre a recuperação do Zé e contamos com suas energias positivas enquanto enfrentamos juntos este capítulo, no perfil oficial da dupla, @zenetoecristiano, serão postados os novos boletins médicos. Agradecemos do fundo do coração por fazerem parte desta rede de apoio que faz toda a diferença. Que a bondade que temos recebido retorne multiplicada a cada um de vocês.