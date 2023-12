Lity amplia catálogo de produtos e lança novos headphones

A Lity anuncia a expansão de seu catálogo de produtos com os novos headphones H12 e Q10. Com hastes flexíveis e design confortável, os fones foram pensados para quem gosta de ouvir áudios com alta definição sem ser atrapalhado por ruídos externos. Ambos os modelos já estão disponíveis na loja online da marca, a partir de R$ 399,90.

O H12 é uma das novidades que promete imersão total aos áudios por meio dos dois modos de Cancelamento de Ruído Ativo (ANC), 45dB para cancelamento de ruído profundo (modo ANC High) e 25dB para cancelamento de ruído suave (modo ANC Low). O modelo é ideal para quem quer curtir músicas de forma única, além de ser livre de fios. Também é revestido por um tecido resistente e hastes flexíveis, e conta com microfone embutido e Bluetooth 5.0, além de uma bolsa de viagem para transporte. O H12 oferece, ainda, até 24 horas de uso contínuo.

Já o Q10 é ideal para quem quer ouvir áudios de alta definição e fiéis à resolução. Indicado para profissionais da música e técnicos de som, por exemplo, também acompanha um fio resistente e de alta qualidade, e que não embaraça. O produto possui tecido durável em seu entorno e conta com uma bolsa de viagem para transporte.